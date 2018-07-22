شاهد: مصريات يتدربن على "الباركور"

في منتزه خال في إحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، تجمعت عشر فتيات للتدريب على رياضة "الباركور" التي تنتشر شيئا فشيئا بين الشباب المصري.

وتقوم الفتيات خلال التدريب بالجري والقفز في الهواء وتخطي الحواجز والجدران في المتنزه، بهدف التركيز على تعزيز قوة الجسم وتطوير تقنيات جديدة للتعامل مع البيئة المحيطة.

وتتدرب مجموعة الفتيات بشكل مكثف منذ ستة أشهر بهدف تشكيل أول فريق محترف للاعبات الباركور في مصر.

ولحسن حظ الفتيات لم يرصدهن أحد من الناس، لأن ذلك يشعرهن براحة أثناء التمرين.

وفي الأيام العادية المزدحمة يحتشد كثيرون لمراقبة الفتيات أثناء تمرينهن ويصورنهم.

وقالت لاعبة في المجموعة تدعى زينب إن الجمهور في البداية لم يتقبل ممارسة الفتيات لهذه الرياضة لأنهم لم يتعودا على رؤية الفتيات وهن يمارسن الرياضة في الشارع، مشيرة إلى أنها تعتقد أن الأمر مسألة وقت فقط حتى يعتاد الناس عليه.

وأضافت زينب أن رياضة الباركور مكنتها من التغلب على مخاوفها وتشجيعها على القيام بما تريد.

أما محمد عمران مدرب الفتيات فأشار إلى أن هذه الرياضة انتشرت وأصبح من العادي الآن رؤية فتاة تتدرب على الباركور في الشوارع.

وعمران عضو في فريق "باركور إيجيبت" الذي بدأ بعدد قليل من اللاعبين وأصبح الآن يُدرب المئات في أنحاء مصر.

وتأسست لعبة الباركور، التي تتضمن ممارسة العدو والتسلق والقفز والوثب بشكل أكروباتي حول المباني وفي المناطق الوعرة، في فرنسا في الثمانينات كفن من فنون الانتقال من نقطة لأخرى بأقصر طريق وفي أقل وقت ممكن.

وبريطانيا هي أول دولة اعترفت رسميا، العام الماضي بالباركور كرياضة.