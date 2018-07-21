فيسبوك تطلق قمرا اصطناعيا للإنترنت في 2019

أفادت أنباء نشرت (السبت) أن شركة فيسبوك الأمريكية تعمل على تطوير وإطلاق قمر اصطناعي جديد مخصص لخدمات الإنترنت واسعة النطاق بالمناطق التي تعاني من غياب الخدمة بحلول عام 2019 المقبل.

وفيما لم يكشف متحدث باسم فيسبوك النقاب عن تفاصيل إطلاق القمر الاصطناعي أو مواعيد الإطلاق، أكد تقرير نشرته السبت مجلة "وايرد" البريطانية المتخصصة في الشؤون التقنية أن معلومات موثقة لديها تؤكد أن فيسبوك ستطلق القمر الاصطناعي التابع لها ويطلق عليه اسم "أثينا" مطلع العام المقبل 2019.

ونقلت المجلة البريطانية عن متحدث باسم الشركة قوله: "ليس لدينا في الوقت الحالي معلومات لمشاركتها مع الإعلام حول مشاريع محددة، ولكننا نعتقد أن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية سوف تكون عاملا مهما بمقدوره تشغيل الجيل القادم من البنية التحتية لإنترنت النطاق العريض، وتوفير اتصال واسع النطاق للمناطق الريفية حيث الاتصال بشبكة الإنترنت غير موجود".

وأكدت المجلة أن معلوماتها بشأن القمر الاصطناعي "أثينا" تستند لتأكيدات من مسؤولين في فيسبوك نفسها، إلى جانب رسائل متبادلة للبريد الإلكتروني، حصلت عليها "وايرد" من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، حسبما قالت.

وأشارت مجلة "وايرد" التقنية البريطانية إلى أن القمر التابع لشركة فيسبوك المسمى "أثينا" صُمم لتوفير وصول واسع النطاق للإنترنت بكفاءة عالية في المناطق التي تعاني من نقص في الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لطلب الشبكة الاجتماعية الذي قدمته إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية والذي اطلعت عليه المجلة البريطانية.

وأوضحت المجلة أن "فيسبوك" عبر خطتها الحالية لإطلاق قمر اصطناعي مخصص للإنترنت تنضم إلى شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك، وشركة ون ويب OneWeb المدعومة من سوفت بانك Softbank، حيث تعمل الشركتان على مشاريع مماثلة لمشروع فيسبوك في الفضاء الخارجي.

وكانت شركة سبيس إكس أطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي أول قمرين اصطناعيين التابعين لمشروع ستارلينك، وهو مشروع لتطوير مجموعة أقمار اصطناعية لإيصال الإنترنت بشكل منخفض التكلفة وعالي الأداء مع الاستعانة بأجهزة إرسال واستقبال أرضية لتنفيذ نظام جديد للاتصال عبر الإنترنت.

وتعد شركتا (فيسبوك) و( سبيس إكس) بعيدتان عن أول مجموعة شركات اهتمت بإطلاق أقمار اصطناعية للإنترنت ذات مدار أرضي منخفض، حيث حاولت شركة تليدسك الممولة من بيل غيتس القيام بنفس الشيء في التسعينيات، لكنها واجهت انتكاسات وأفلست، وهناك أيضا شركات أخرى حاولت تنفيذ مشاريع مماثلة مثل شركتي (إيريديوم) و( غلوبالستار) لكنهما واجهتا المصير نفسه.