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منوعات|فرنسا

شاهد: عرض يحبس الأنفاس على ارتفاع 35 مترا وسط باريس

21/7/2018

قدمت المغامرة الفرنسية تاتيانا-موزيو بونغونغا (السبت) عرضا مثيرا على ارتفاع 35 مترا في قلب العاصمة باريس.

تم تقديم العرض على حبل امتد بين معلمين شهيرين من معالم باريس. وبدأت تاتيانا العرض من جهة درج تلة مومنمارتر وحتى كنيسة القلب المقدس وسط عزف فرقة للموسيقى الكلاسيكية.

وحضر آلاف الأشخاص العرض من على الأرض، فيما شاهده الآلاف على شاشات التلفاز.

وقالت تاتيانا إنها استعدت لهذا العرض لأكثر من عام، وشمل ذلك الاستعداد بدنيا ونفسيا. وقامت تاتيانا خلال الأيام الماضية بأداء تجربة تماثل العرض الذي قدمته.

وبدأت تاتيانا التدريب على المشي على الحبل وهي في الثامنة من العمر، ما منحها الليونة والثقة اللازمة لتقديم مثل هذه العروض الخطيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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