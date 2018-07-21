البث الحي
منوعات

شاهد: شرطة لوكسمبورغ تستخدم سيارات كهربائية

21/7/2018

بدأت شرطة لوكسمبورغ تشغيل سيارتي تسلا كهربائيتين في أسطولها أملا في الاستفادة من سرعة هذا النوع في الإمساك بالمجرمين ومخالفي قواعد السرعة مع الحد في الوقت نفسه من انبعاثات الكربون.

وقال وزير النقل فرنسوا باوش إن شراء السيارتين، وهما من طراز تسلا إس، يأتي في إطار مشروع تجريبي يهدف لإحلال السيارات الكهربائية والهجينة محل السيارات التقليدية في شوارع لوكسمبورغ بنسبة تصل إلى عشرة في المئة تقريبا.

ويمكن لسيارات تسلا زيادة سرعتها من الصفر إلى 97 كيلومترا في الساعة خلال ثوان.

وأحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسيارات الكهربائية هي الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها من حين لآخر. لكن الشرطة قالت إن هذا الأمر لن يكون مشكلة في لوكسمبورغ الصغيرة حيث يمتد الطريق من شمال البلاد إلى جنوبها لنحو مئة كيلومتر فقط.

وقال لوران لنتس نائب قائد شرطة الطرق السريعة في لوكسمبورغ: "تغطي دورياتنا 200 كيلومتر في كل مرة. يمكننا بسهولة إدراك أن عمر البطارية لا يمثل أي مشكلة".

لكنه قال إن من السابق لأوانه معرفة إن كانت لوكسمبورغ ستشتري المزيد من سيارات تسلا. وقال الإعلام المحلي إن الشرطة دفعت نحو مئة ألف يورو (116 ألفا و450 دولارا) لكل سيارة بسبب المواصفات الخاصة المطلوبة. وامتنعت الشرطة عن تأكيد الرقم.

وقالت وزيرة البيئة كارول ديشبورغ إن قطاع النقل يساهم بنحو ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في لوكسمبورغ.

وأضافت "أعتقد أن من المهم جدا إظهار الريادة من أجل سن تشريع واستراتيجيات ستمكننا من تحقيق هدف باريس الخاص بنا" في إشارة لاتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ التي وقعت عليها قرابة 200 دولة عام 2015 بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)