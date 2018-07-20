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شاهد: معرض للنباتات آكلة اللحوم

20/7/2018

افتتح في العاصمة الكولومبية بوغوتا معرض لنباتات آكلة للحوم، يمنح زواره الفرصة للاقتراب من هذه المجموعة المتنوعة والتعرف عليها عن قرب.

ويضم المعرض أكثر من 50 من فصائل هذه النباتات غير المألوفة مثل خناق الذباب أو مصيدة فينوس التي تتغذى على الذباب وغيره من الحشرات الطائرة.

كما يقدم المعرض، الذي يستمر حتى 23 من يوليو/ تموز، عروضا حية لكيفية اصطياد هذه النباتات لفرائسها من الحشرات والكائنات الأخرى، وهو ما أثار دهشة العديد من الزائرين واهتمامهم.

وقال سانتياغو كورتيز أحد زائري المعرض "إنه مثير للاهتمام حقا، لقد تفاجأت بحجم هذه النباتات إذ تظهرها الأفلام الروائية والوثائقية كبيرة للغاية ولكنها في الحقيقة صغيرة جدا لجذب الحشرات".

وتعد النباتات آكلة اللحوم من النباتات سهلة النمو في البيئات المختلفة، إذ لا تعتمد كثيرا على المغذيات التي تأتيها من التربة بقدر ما تقتات على الحشرات وحتى الفئران.

ويأمل منظمو المعرض  هدم بعض الخرافات الشائعة المحيطة بهذه النباتات، ومنها استساغتها للحم البشر.

المصدر : رويترز
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