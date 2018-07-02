شاهد: روبوت على شكل "كُرة" يصل محطة الفضاء الدولية

وصلت سفينة شحن فضائية غير مأهولة من طراز دريغون تابعة لشركة سبيس إكس إلى المحطة الفضائية الدولية (الاثنين) حاملة على متنها إنسانا آليا.

ويطلق على الإنسان الآلي اسم (سايمون) اختصارا لعبارة (رفيق الطاقم التفاعلي المتحرك).

ويقول مطورون إن (سايمون) الذي ابتكرته شركة إيرباص للتصميم المتعلق بالطيران بالتعاون مع (آي.بي.إم) يتحدث الإنجليزية ويماثل في حجمه كرة السلة ويمكن أن يمثل اتجاها جديدا في استخدام التكنولوجيا لمساعدة مستكشفي الفضاء.

وكانت سفينة الشحن الفضائية انطلقت من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة 29 يونيو/ حزيران.