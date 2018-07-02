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منوعات|تايوان

شاهد: إنقاذ طفل علق من رقبته بشرفة لأكثر من نصف ساعة

2/7/2018

أفادت تقارير إخبارية محلية بأن طفلا يبلغ من العمر أربعة أعوام ظل عالقًا من رقبته بين قضبان معدنية لشرفة في الطابق الخامس لأكثر من نصف ساعة، في جنوب تايوان الأسبوع الماضي.

وأظهر تسجيل مصور رجال الإطفاء وهم يحاولون الوصول إلى الطفل وإنقاذه بعدما ظل عالقًا لأكثر من 30 دقيقة، ولم يكن في المنزل.

وهرع عمال الإنقاذ إلى الطابق العلوي بينما يحاول الصبي تمرير ذراعيه من بين القضبان ومحاولة السيطرة على ساقيه ثابتتين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم إنقاذ الطفل في نهاية المطاف بعد أن كسر رجال الإطفاء سقف الشرفة وسحبوه عبر القضبان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل لم يصب بأذى، باستثناء بعض الكدمات الطفيفة.

المصدر : رويترز
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