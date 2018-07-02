شاهد: إنقاذ طفل علق من رقبته بشرفة لأكثر من نصف ساعة

أفادت تقارير إخبارية محلية بأن طفلا يبلغ من العمر أربعة أعوام ظل عالقًا من رقبته بين قضبان معدنية لشرفة في الطابق الخامس لأكثر من نصف ساعة، في جنوب تايوان الأسبوع الماضي.

وأظهر تسجيل مصور رجال الإطفاء وهم يحاولون الوصول إلى الطفل وإنقاذه بعدما ظل عالقًا لأكثر من 30 دقيقة، ولم يكن في المنزل.

وهرع عمال الإنقاذ إلى الطابق العلوي بينما يحاول الصبي تمرير ذراعيه من بين القضبان ومحاولة السيطرة على ساقيه ثابتتين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم إنقاذ الطفل في نهاية المطاف بعد أن كسر رجال الإطفاء سقف الشرفة وسحبوه عبر القضبان.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطفل لم يصب بأذى، باستثناء بعض الكدمات الطفيفة.