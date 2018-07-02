شاهد: آلة تحول النفايات المنزلية إلى وقود

طور مخترع بريطاني يدعى "نيك سبنسر"، آلة في حجم غسالة الملابس، لتحويل النفايات المنزلية إلى وقود كافٍ لتوفير الماء الساخن لبيتك.

الآلة التي أطلق عليها اسم (HERU)، يمكنها تحويل البلاستيك وفضلات الطعام والشراب، وحتى حفاضات الأطفال القذرة، إلى ماء ساخن في غضون 8 ساعات.

وتحرق تلك الآلة النفايات وتحولها إلى مادة تشبه الفحم، وخلال تلك العملية يتم إنتاج حرارة هائلة لتسخين المياه في غلاية تقليدية ملحقة بالآلة.

ويأمل سبنسر في أن تجد آلته في نهاية المطاف طريقها لتصبح سمة مشتركة في مطابخ الناس في المستقبل مثلها مثل الغسالات العادية وغسالات الأطباق.

ويجرى حاليًا اختبار النماذج الأولية وعددها 5، في منزل ومقهى ومشروع آخر في ورسيسترشاير ببريطانيا.

كما يأمل سبنسر في إنتاج النموذج النهائي وطرحه بالأسواق مع حلول عام 2020 بتكلفة حوالي 4 ألاف جنيه إسترليني (5,360 دولار أمريكي).