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هل وجهت ملكة بريطانيا رسائل لترمب بالدبابيس؟!

الملكة إليزابيث في حديث مع ترمب وزوجته خلال زيارتهما إلى بريطانيا
الملكة إليزابيث في حديث مع ترمب وزوجته خلال زيارتهما إلى بريطانيا
19/7/2018

لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى ما وصفته برسائل مبطنة كانت تحاول ملكة بريطانيا التعبير بها عن موقفها الحقيقي من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب.

وفي مقال لها على الصحيفة أوضحت هيدلي فريمان أن اختيار الملكة للدبابيس التي ارتدتها خلال زيارة ترمب للمملكة المتحدة كان هدفها التعبير عن موقفها من ترمب.

ارتدت الملكة في اليوم الأول لزيارة ترمب دبوسا أهداه لها أوباما (غيتي)

وأوضحت أن الملكة ارتدت في اليوم الأول لزيارة ترمب دبّوساً كان قد أهداه لها أوباما وزوجته، وفي اليوم التالي، ارتدت دبّوساً قدّمته كندا لها، الدولة التي لا يتفاهم معها ترمب حاليّاً، أمّا في اليوم الثالث فاختارت الملكة إليزابيث ارتداء دبوّسٍ كانت قد ارتدته والدتها في جنازة الملك جورج السادس.

وأشارت إلى أن هذه الرسائل لا تدل على وجود أي نوعٍ من المشاعر الإيجابية تجاه زيارة ترمب.

رسائل الملكة تدل على عدم وجود مشاعر ايجابية تجاه زيارة ترمب (غيتي)

ورجحّت هذه الرسائل صحة النظرية التي تقول إن الملكة كانت تحاول إبداء موقفها من ترمب للعامّة من خلال دبابيسها لسببين: أولهما أن الملكة ليس مسموحا لها التعبير عن مواقفها السياسية، والثاني هو معرفة الجميع أن الملكة تحرص دائماً على اختيار دبابيسها وفقاً للمناسبة التي تحضرها. 

المصدر : صحف أجنبية
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