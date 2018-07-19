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شاهد: مصري يبدع رسومات دقيقة على العلكة وبذور اليقطين

19/7/2018

لأن الحاجة هي أم الاختراع، كما يقولون، فقد نجح فنان مصري شاب في التوصل لمواد جديدة يرسم عليها عندما أراد أن يرسم لوحة ولم يجد ورقة بيضاء حوله.

عندها أخذ أحمد رجب (26 عامًا)، قطعة صغيرة من العلكة ورسم عليها وكانت النتيجة مبهرة له.

وكانت تلك اللحظة نقطة هامة تمكن عندها ابن مدينة الإسكندرية الساحلية، من أن يصقل موهبته ويرسم على أشياء صغيرة بينها بذور اليقطين وأقراص الدواء.

وتشمل أدوات رجب في الرسم عدسة مكبرة وقلم رصاص رفيع يرسم به مشاهير محليين وعالميين على أشياء صغيرة.

وحقق نشر أعمال رجب على منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت شهرة للفنان الشاب وطلب كثير من الشغوفين بالفن شراء بعض أعماله.

ويعزز رجب مهاراته من خلال رسم صور كبيرة بالشكولاتة والتوابل والقهوة.

ويرى رجب أن الرسم على هذه الأشياء الصغيرة هو وسيلته للهروب من المشكلات والشعور بالراحة والسكينة.

وأوضح رجب، الذي علم نفسه ذاتيًا، أنه يقتدي بالفنان العالمي بابلو بيكاسو فيما يتعلق بخوض رحلة تعليم نفسه مستفيدًا من فيديوهات على موقع يوتيوب.

المصدر : رويترز
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