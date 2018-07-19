شاهد: كوميدي ساخر يبرر "فوز أفريقيا بكأس العالم"

رد مقدم البرنامج الأمريكي الساخر"ذا ديلي شو" على انتقادات السفير الفرنسي لبرنامجهم واتهامه بالعنصرية حين قال "أفريقيا فازت بكأس العالم".

وقال تريفر نوا، وهو من جنوب أفريقياـ إنه يعلم أن فرنسا هي من فازت، متسائلا لماذا يشار إلى السود في فرنسا على أنهم مهاجرون أفارقة في حالة ارتكاب الجريمة أو عندما يكونوا عاطلين عن العمل، ويكونوا فرنسيين فقط حين ينجح أبناؤهم في الحصول على كأس العالم لكرة القدم.

وكان تريفر نوا قال في تعليقه على فوز فرنسا بكأس العالم قال: "أفريقيا تفوز بكأس العالم، انظروا إلى هؤلاء اللاعبين! لا أحد يحصل على تلك البشرة السمراء على شواطئ جنوب فرنسا".

وكان السفير الفرنسي قد بعث برسالة لتريڤُر نوا، ينتقد فيها ما قاله، وأصر على أن هؤلاء اللاعبين فرنسيون فقط، ولا يمثلون إلّا فرنسا، أو وجودهم في المنتخب القومي دليل على التنوع الثقافي لفرنسا.

ورد نوا على رسالة السفير بأن السبب الحقيقي لوجود هؤلاء اللاعبين هو استعمار فرنسا لدولهم.

وتساءل ما الذي يمنع هؤلاء اللاعبين من أن يكونوا فرنسيين وأفارقة في نفس الوقت.

ودافع الكوميدي الجنوب أفريقي عن نكتته قائلاً: "عندما أقول إن هؤلاء اللاعبين أفارقة. أنا لست أحاول إبعادهم عن فرنسيّتهم، أنا أقوم فقط بضمّهم لأفريقيّتي.

واستشهد تريڤُر نوا بحادثة المهاجر المالي الشاب، مامودو غاسما، الذي منحه ماكرون الجنسية الفرنسية لقيامه بإنقاذ طفلٍ فرنسي كان يتدّلى من الطابق الرابع، ليشير من خلالها إلى ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الفرنسيون مع هذا الموضوع. "قبل تسلقه للطوابق الأربعة، كان هذا الشاب مجرد مهاجرٍ أفريقي، وعند إنقاذه للطفل أصبح فرنسيّاً؟ لو تسبب هذا الشاب بسقوط الطفل عند محاولته لإنقاذه، لأصبح الأفريقي الذي أوقع الطفل. أليس كذلك؟"