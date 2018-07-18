شاهد: لحظة اختطاف والدة نجم كرة قدم برازيلي

قالت الشرطة في ولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل إن والدة نجم كرة قدم شهير أنقذت من خاطفين.

وقال المسؤول في الشرطة المدنية رافائيل لوبيز، (الثلاثاء)، إن والدة المهاجم البرازيلي تايسون عُثر عليها في منطقة ريفية بالقرب من بلدة مونتي بونيتو.

وكانت روزانغيلا فريدا قد اختطفت (الإثنين) عندما فتحت الباب لمجرمين جاؤوا إلى منزلها بباقة من الورود، وخطفها المهاجمون المسلحون في سيارة وفروا.

وقال لوبيز إن عملية الإنقاذ نفذتها الشرطة العسكرية التي تعرفت على سيارة الخاطفين وتعقبتها.

واعتقل ثلاثة رجال وامرأة، وتمكن معتدٍ آخر من الفرار. وقالت الشرطة إن روزانغيلا كانت بصحة جيدة.