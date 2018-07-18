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منوعات|البرازيل

شاهد: لحظة اختطاف والدة نجم كرة قدم برازيلي

18/7/2018

قالت الشرطة في ولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل إن والدة نجم كرة قدم شهير أنقذت من خاطفين.

وقال المسؤول في الشرطة المدنية رافائيل لوبيز، (الثلاثاء)، إن والدة المهاجم البرازيلي تايسون عُثر عليها في منطقة ريفية بالقرب من بلدة مونتي بونيتو.

وكانت روزانغيلا فريدا قد اختطفت (الإثنين) عندما فتحت الباب لمجرمين جاؤوا إلى منزلها بباقة من الورود، وخطفها المهاجمون المسلحون في سيارة وفروا.

وقال لوبيز إن عملية الإنقاذ نفذتها الشرطة العسكرية التي تعرفت على سيارة الخاطفين وتعقبتها.

واعتقل ثلاثة رجال وامرأة، وتمكن معتدٍ آخر من الفرار. وقالت الشرطة إن روزانغيلا كانت بصحة جيدة.

المصدر : أسوشيتد برس
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