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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: أمريكي يسجل رقما قياسيا عالميا في قطع البطيخ

18/7/2018

أثبت الأمريكي أشريتا فورمان صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس، تفوقه على منافسيه وسجل رقما قياسيا جديدا لقطع أكبر عدد من ثمرات البطيخ التي وضعت على بطنه.

وفي وجود فريق من المساعدين يناوله ثمرات البطيخ الواحدة تلو الأخرى نجح فورمان في قطع 26 بطيخة إلى نصفين في دقيقة واحدة متجاوزا الحد الأدنى الذي اشترطه منظمو التحدي من موسوعة "غينيس" لتسجيل الرقم القياسي بست ثمرات، حيث اشترطوا عليه قطع 20 ثمرة.

وسبق أن سجل فورمان رقما قياسيا لقطع البطيخ أعلى معدة صديق له.

وسجل فورمان أرقاما قياسية أكثر من أي شخص ويقول إن اسمه سجل في موسوعة غينيس 750 مرة على مدى 35 عاما سعى فيها لتسجيل أرقامه القياسية وإنه لا يزال يحمل 225 لقبا من هذه الأرقام حاليا.

وفي محاولاته الناجحة السابقة سجل أسرع وقت للعدو لمسافة ميل وهو يحمل زجاجة فوق رأسه وأسرع قفزة باستخدام عصا قفز فوق جبل فوجي في اليابان والسير أطول مسافة بآلة جز عُشب وهي تعمل معتمدا على ذقنه لحفظ التوازن.

أما البطيخ الذي قطعه فقد تبرع به لمطعم محلي لعمل عصير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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