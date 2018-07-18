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الاتحاد الأوربي يغرم "غوغل" 5.1 مليار دولار بسبب أندرويد

الغرامة ستكون الأعلى على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوربي
الغرامة ستكون الأعلى على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوربي
18/7/2018

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاتحاد الأوربي سيفرض غرامة على شركة "غوغل" قدرها 5.1 مليار دولار بسبب احتكار استخدام نظام أندرويد لتشيغل الهواتف الذكية.

وأضافت الصحيفة أن الغرامة التي ستفرضها المفوضية الأوربية ستكون أعلى غرامة على الإطلاق تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد.

وتأتي هذه الغرامة بعد عام تقريبا من فرض غرامة بقيمة 2.71 مليار دولار على غوغل بسبب إعطاء أفضلية لخدمتها للتسوق على منافسيها.

مارغريت فيستاجر رئيسة هيئة مكافة الاحتكار الأوربية (رويترز)

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوربيين أن عملاق التكنولوجيا الذي ينتج نظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية كسرت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال عقد صفقات مع شركات تصنيع الهواتف تنص على إبراز خدمات غوغل وتفضيلها على الشركات المنافسة.

وقالت مارغريت فيستاغر، رئيسة هيئة مكافة الاحتكار الأوربية، إن غوغل استخدمت أندرويد لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها، وحرمت المستخدمين الأوربين من المكاسب جراء المنافسة في هذا المجال وهو أمر غير قانوني وفق قوانين الاتحاد الأوربي لمكافحة الاحتكار.

وأنذرت المفوضية الأوربية غوغل "بوضع حد لممارساتها غير القانونية في مهلة 90 يوما وإلا واجهت عقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت" بحسب وكالة فرانس برس.
المصدر : نيويورك تايمز
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