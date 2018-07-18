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اعتقال أب لإرضاعه طفله "بيرة" في سريلانكا

18/7/2018

قالت الشرطة في سريلانكا إنها اعتقلت أباً للاشتباه بإرضاعه ابنه الذي لم يتجاوز عمره عاما "بيرة" بعد رصده على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد المشتبه به مع ثلاثة من أصدقائه في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرضع ابنه على ما يبدو جعة من زجاجة في قرية ميغاليوا بمنطقة أنوراغابورا في وسط البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة رويترز بعد بث المقطع المصور على التلفزيون المحلي، اعتقلت الشرطة والد الطفل الذي أرضع الطفل شيئا ما في زجاجة بيرة.

وأظهر المقطع المصور المشتبه به يرضع طفله مرتين من زجاجة "البيرة" في الوقت الذي تسنى فيه سماع صوت واحد على الأقل في الخلفية يقول إنه يجب عدم إعطاء طفل كحوليات.

وقال المتحدث إنه تمت إحالة الطفل إلى مسؤول طبي لتحديد ما إذا كان هذا المشروب كحوليا بالفعل.

المصدر : رويترز
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