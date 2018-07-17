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داعية مصري يدافع عن زيجته الثالثة من "فنانة" بعد انتقادات

الداعية معز مسعود وزوجته الفنانة شيري عادل
الداعية معز مسعود وزوجته الفنانة شيري عادل
17/7/2018

دافع الداعية المصري معز مسعود عن زيجته الثالثة من فنانة معروفة، رافضا كل الانتقادات التي وجهت لهذا الزواج.

وهذا أول تعليق من مسعود بعد صمت استمر 5 أيام على الانتقادات الواسعة في الشارع المصري التي أثارها إعلانه (الأربعاء) الماضي، زواجه من الفنانة المصرية شيري عادل؛ وذلك بسبب ارتباطه بـ "فنانة غير محجبة" رغم دعوته في برامجه المتلفزة إلى الحجاب، فضلا عن زيجاته المتعددة.

وقال مسعود في بيان:
  • أحسن الله إلى كل من أحسن الظن بي، وغفر لكل من أساء الظن بي.
  • البعد عن الوطن والأهل وتأثيره الكبير كان أحد أسباب انتهاء زواجي الأول بعد 13 عاماً.
  • لم أشرع أبدا في بداية حياة جديدة حتى بالتعارف إلا بعد الانفصال وانتهاء حياتي السابقة بمدة كافية.
  • الالتزام بغطاء الرأس (الحجاب) ليس مقياسا مطلقا للحكم على مدى قرب المرأة أو بعدها من ربها، وذلك وردا على زواجه من فنانة غير محجبة رغم دعوته في برامجه المتلفزة إلى الحجاب.
  • تفهما لطبيعة الزمن لم أركز إطلاقا في كلامي عبر السنوات على تغطية الرأس كما يزعم البعض ليحاولوا إظهاري متناقضا اليوم واكتفيت بالكلام عن الاحتشام في الملبس في منهجي التدريجي.
  • من ينطلق من هذه النقطة مع أهله ويتدرج على هذا الطريق بحكمة خير ألف مرة ممن يجبر أهله ويقهر نفوسهن وينتج آلاف المحجبات اللواتي يخلعن الحجاب في السر أو يتمردن عليه وينفرن من الدين.
  • قناعتي هذه هي التي أعيشها اليوم مع زوجتي العزيزة (يقصد الفنانة) التي بارتباطها بي اختارت أن تعيش منهجي.
  • زوجتي أقرب إلى الله من كثيرين تبدو عليهم مظاهر الدين، ولكن يفتقرون إلى الأخلاق وجوهر الدين.
  • اتهامي بالتكسب من الدعوة والتجارة بالدين بها هو اتهام باطل وزور، لأنني ميسور الحال ولا أتقاضى أجورا عن برامجي التي أقدمها منذ أكثر من 10 سنوات.
معلومات أساسية:
  • تزوج معز مسعود 3 مرات الأولى تدعى "سارة" وتزوجها عام 2003 وانفصل عنها عام 2016، والثانية مرشدة سياحية تدعى بسنت نور في سبتمبر/أيلول 2017، واستمر زواجهم لمدة 179 يومًا فقط.
  • الزواج الثالث والأخير فكان من الفنانة المصرية شيري عادل.
  • مصر عرفت مع بداية الألفية الجديدة ظاهرة الدعاة الجدد (المودرن) الذين يستخدمون لغة شبابية في الدعوة، ومنهم معز مسعود، وعمرو خالد؛ إذ تعلق بهم العديد من الشباب.

معز مسعود قدم عدة برامج دينية منها برنامجان باللغة الإنجليزية على قناة "اقرأ" (سعودية خاصة) هما "الأمثال في القرآن" و"دَرَجٌ إلى الفردوس"، وبرنامجان باللغة العربية هما "الطريق الصح" على قناتي "اقرأ" و"المحور" (مصرية خاصة)، و"ثورة على النفس" على قناة "سي بي سي".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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