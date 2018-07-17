البث الحي
منوعات|الأردن

العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن

بقايا متفحمة لخبز في موقد حجري بشمال شرق الأردن
بقايا متفحمة لخبز في موقد حجري بشمال شرق الأردن
17/7/2018

قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام بشمال شرق الأردن مفاجأة‭ ‬سارة للباحثين، وهي أن الناس بدؤوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.

  • الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله الإثنين أظهر أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز، قبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من ترسخ الزراعة كنشاط بشري.
  • جرى العثور على الخبز الأقدم في العالم بموقع أثري بالصحراء السوداء في الأردن.
  • صنع الخبز المسطح غير المخمر، المكتشف ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب الشعير أو القمح أو الشوفان، ومن درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.
  • صنع ذلك الخبز في موقد حجري إبان حضارة تعرف بالحضارة (النطوفية) التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي.
حدث استثنائي:
  • قالت "آمايا آرانز اوتايجي" الباحثة في جامعة كوبنهاغن في علم النباتات الأثرية والمعدّ الرئيسي لبحث نشر في دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز) "وجود خبز في موقع له هذا العمر حدث استثنائي".
  • أوضحت أن أصول الخبز ارتبطت حتى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات، وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام في تركيا.
  • أشارت إلى ضرورة متابعة تقييم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة، لافتة إلى أن الخبز ربما أوجد حافزا للناس للاشتغال بالزراعة.
المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)