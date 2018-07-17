العثور على أقدم خبز في العالم بالأردن

قدمت بقايا متفحمة لخبز تم إعداده قبل 14500 عام بشمال شرق الأردن مفاجأة‭ ‬سارة للباحثين، وهي أن الناس بدؤوا إنتاج ذلك الغذاء الحيوي قبل آلاف السنين من اكتشافهم الزراعة.

الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله الإثنين أظهر أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز، قبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من ترسخ الزراعة كنشاط بشري.

جرى العثور على الخبز الأقدم في العالم بموقع أثري بالصحراء السوداء في الأردن.

صنع الخبز المسطح غير المخمر، المكتشف ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب الشعير أو القمح أو الشوفان، ومن درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

صنع ذلك الخبز في موقد حجري إبان حضارة تعرف بالحضارة (النطوفية) التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي.

حدث استثنائي: