شاهد: في ظهور نادر "زياد الرحباني" يفتتح مهرجان موسيقي في لبنان

قطع الفنان اللبناني زياد الرحباني عُزلة استمرت لأكثر من عامين ونصف العام واعتلى مسرح بيت الدين بصحبة فرقة هي الأضخم في تاريخ المهرجانات الصيفية ليمتع جمهورا متعطشا دائما لإبداعه.

وافتتح الرحباني (62 عاما) موسم بيت الدين بحفل عنوانه "ع بيت الدين" أمام جمهور قارب العشرة آلاف شخص ضمن مهرجانات تُقام سنويا في قصر الأمير بشير الشهابي في بلدة بيت الدين الجبلية جنوب شرق بيروت يوم الخميس.

وقالت مديرة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط: "للحقيقة هو الحدث برأيي لأنه عودة زياد الرحباني إلى الساحة الفنية اللبنانية، وخاصة أنه كان من الضروري أن نفتتح بزياد الرحباني بها الحفلة بها العرض الضخم اللي عم بيقدمه".

وقال الاعلامي جورج صليبي "يعني زياد بعد ها الغيبة ناطرينه (منتظرينه) بشوق كنّا وما حدا بيعمل موسيقى متله. ما حدا بيوزع متله، وما حدا بيعزف متله، ما حدا بيعطي ها الجو الموسيقي اللي بيعطيخ. فكان اللقاء معه بعد ها الغياب كان لقاء مميز وعلى أمل اللقاء مع الست فيروز قريبا لأنه اشتقنا لها كتير واشتقنا لها تكون معه كمان بحفل".

وامتلأت مدرجات المسرح بجمهور تواق لمشاهدة زياد الرحباني بينما غصت الأسطح والشرفات المجاورة للمسرح بمتابعين لم يتسن لهم حجز التذاكر التي نفدت من الأسواق.

وأمام حضور تقدمته بعض الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية جلس زياد وراء البيانو ليعزف وليقدم الأغاني السياسية الساخرة رغم إصراره على ترديد عبارة "ممنوع السياسة".

وصاحبت زياد فرقة موسيقية متعددة الجنسيات من مصر وسوريا وأرمينيا وهولندا والأرجنتين وروسيا، إضافة إلى أعضاء من فرقة المعهد الوطني اللبناني للموسيقى (الكونسرفتوار) بإدارة نيكولاي بابايان.

وقدم زياد موسيقى من مسرحيته (شي فاشل) بالإضافة الى المقدمات الموسيقية لمسرحيتي والدته فيروز (ميس الريم) و(صح النوم).

وعلى مدى ساعتين قدم زياد وفرقته أغنيات ومعزوفات موسيقية تنوعت بين قديم وجديد. ومن مسرحية (صح النوم) أدت السورية منال سمعان أغنية (البير المهجور) للفنانة فيروز.

وكان زياد قد أعلن أواخر شهر يونيو/حزيران الماضي عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته فيروز بعد قطيعة دامت سنوات، كما أعلن عن حفل لفيروز العام المقبل بعد سوء تفاهم وقع بينهما على خلفية إعلانه عن موقفها السياسي.

وتستمر مهرجانات بيت الدين حتى 11 من أغسطس/آب.