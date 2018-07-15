جريمة قتل في الهند بسبب رسائل كاذبة على واتساب

نشر واتساب إعلانات في الصحف الهندية الأسبوع الماضي يعلن فيها عن "حملة تعليم" لكيفية رصد الأخبار الكاذبة وأضاف أنه سيبدأ كذلك في وضع علامات على الرسائل الذي يجري إعادة إرسالها.