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جريمة قتل في الهند بسبب رسائل كاذبة على واتساب

15/7/2018

قالت الشرطة الهندية إنها اعتقلت 25 شخصا شاركوا في حشد نفذ حكم إعدام خارج إطار القانون في رجل بعد انتشار شائعات عن طريق تطبيق واتساب اتهمته بخطف أطفال.

  • قتل محمد عزام،32 عاما، في الجريمة الأحدث في سلسلة جرائم في الهند أثارتها رسائل كاذبة عن خطف الأطفال انتشرت عن طريق تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك.
  • تفيد تقارير إعلامية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وتعرض أكثر من 12 لهجمات بسبب مثل هذه الشائعات خلال العام الحالي.
  • قال ديليب ساغار مفتش الشرطة في ولاية كارناتاكا إن حشدا يضم نحو 50 فردا هاجم عزام وأحد أقاربه بعد أن شوهدا يقدمان الشوكولاتة لأطفال في قرية نائية.
  • أضاف ساغار إن عشرة ضباط على الأقل، هو منهم، أصيبوا أثناء محاولتهم السيطرة على المهاجمين. وأصيب قريب عزام بجروح.
  • اعتقلت الشرطة كذلك المشرف على مجموعة على واتساب نشرت الرسائل الكاذبة.
  • قالت الشرطة إن عزام موظف في مركز اتصالات في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند.
  • تعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 200 مليون مستخدم.
  • طلبت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية من القائمين على تطبيق واتساب هذا الشهر اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الرسائل الكاذبة.
  • نشر واتساب إعلانات في الصحف الهندية الأسبوع الماضي يعلن فيها عن "حملة تعليم" لكيفية رصد الأخبار الكاذبة وأضاف أنه سيبدأ كذلك في وضع علامات على الرسائل الذي يجري إعادة إرسالها.
المصدر : رويترز
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