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شاهد: موقف محرج خلال عرض عسكري بفرنسا

14/7/2018

تسبب سائقا دراجات نارية في موقف محرج خلال العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس لإحياء ذكرى اقتحام سجن الباستيل أثناء الثورة الفرنسية.

وبينما كان سائقين من قوات الدرك الفرنسية يقدمان العرض الخاص بهما اصطدما، وظلا لنحو دقيقة يحاولان رفع إحدى الدراجات من على الأرض.

وامتد العرض لأكثر من ساعتين وشارك فيه نحو 4200 جندي و220 مركبة ونحو مئة طائرة، كما شارك فيه جنود من اليابان وسنغافورة كضيوف شرف.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعيمي اليابان وسنغافورة لمشاهدة عرض هذا العام. وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض العام الماضي بدعوة من ماكرون، الذي تولى الرئاسة قبلها بشهرين.

وحضر وزير خارجية اليابان تارو كونو نيابة عن رئيس الوزراء شينزو آبي الذي ظل في اليابان ليتعامل مع الفيضانات العارمة التي ضربت أجزاء من البلاد.

ونشرت فرنسا نحو 110 آلاف من أفراد الأمن من أجل احتفالات يوم الباستيل ونهائي كأس العالم الأحد.

ومن المتوقع أن يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع من باريس حتى أصغر القرى، كما يرجح أن تستمر الاحتفالات حتى مساء الأحد إذا فازت فرنسا بكأس العالم لثاني مرة في تاريخها.

المصدر : رويترز
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