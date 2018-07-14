شاهد: تجاوز ترمب للملكة يثير الغضب في بريطانيا

لا يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إثارة الجدل والغضب سواء بما يقوله أو يكتبه على تويتر أو بطريقة تصرفه مع زعماء الدول الأخرى.

وكانت هذه المرة في بريطانيا، فعند تفقده حرس الشرف بعد لقائه بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور، قام ترمب بالمشي أمام الملكة وقطع طريقها.

وبالرغم من أن الملكة أشارت إلى ترمب في بداية الاستعراض بالطريق الذي عليه أن يسلكه.

وانتقد الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سلوك ترمب، الذي يخالف البروتوكول الملكي.

وبدت الحيرة على الملكة في البداية وهي تحاول أن تجد طريقا للمشي بجوار ضيفها.

ويمنع بروتوكول البلاط الملكي البريطاني على الآخرين المشي بجوار الملكة، بما في ذلك زوجها دوق فيليب الذي يسير خلفها بخطوتين.

وقال بعض المغردين إن الملكة أكبر من ترمب بنحو 20 عاما وكان عليه مراعاة ذلك على الأقل.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن لقاء الملكة إليزابيث الثانية بالرئيس ترمب استمر لنحو 47 دقيقة وهو أطول بسبعة عشر دقيقة من الوقت المحدد.