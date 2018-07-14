شاهد:محجبة ماليزية تكتسب شعبية لحركاتها في كرة القدم

بحركات فنية متقنة ومهارة كبيرة تضاهي ما يقوم به الكبار من لاعبي كرة القدم، خطفت" نيسا" الأبصار، وهي تتلاعب بالكرة وتتوشح بالحجاب، دون أن يشكل عائقا كبيرا لها.

وتقول الماليزية "نيسا" عندما نتحرك بحرية، يمكننا التعبير عن مهاراتنا الخاصة، وأساليبنا، أمّا الحجاب فهو لا يشكل على الإطلاق، قيدا على مهارات المرأة في القيام بما ترغب أن تقوم به".

وتجزم الشّابة الماليزية نيسا (18 عاما) بأن هذا الوضع هو ما يوفره لها" التدريب الذاتي" مشيرة إلى أنها تقوم بتعليم نفسها من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على اليوتيوب منذ عام 2016.

وتقول الشّابة الماليزية إن الحجاب ليس عقبة في ممارسة الرياضة سواء كانت حرة أو كرة القدم أو غيرها من الألعاب الرياضية، وهي تعتقد أن الإسلام لا يحدّ من حرية ممارسة المرأة للرياضة بصورة عامة.

وأسلوب (كرة القدم الحرة) وهو نفس المنشط الذي برعت فيه نيسا- يستخدم فيه اللاعبون أو المؤدون جميع أجزاء الجسم لأداء مختلف الحركات بكرة القدم.

واجتذبت مهارة نيسا، الكثير من الجمهور الذي يتابعها على الإنترنت، مع أكثر من 72 ألف متابع على حسابها على (Instagram) حتى الآن.

وماليزيا هي موطن لأكثر من 32 مليون شخص، أكثر من 60% منهم من المسلمين.

وتعتبر كرة القدم واحدة من أكثر الألعاب شعبية في ماليزيا على الرغم من تصنيف (فيفا) العالمي المتدني لمرتبة ماليزيا في كرة القدم للرجال، إذ جاءت في المرتبة (171) وهي واحدة من أدنى النقاط في السنوات الأخيرة.

والآلاف من الماليزيين يتسمرون أمام شاشات التليفزيونات في جميع أنحاء البلاد، وكثيرا ما يبقون إلى وقت متأخر من منتصف الليل، لمشاهدة وتشجيع الفرق الأجنبية التي تلعب في بطولات كبيرة مثل كأس العالم.