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محكمة أمريكية تغرم شركة 4.6 مليار دولار لصالح مصابات بالسرطان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
13/7/2018

أمرت هيئة محلفين في ولاية ميزوري الأمريكية شركة (جونسون أند جونسون) بدفع تعويضات قدرها 4.69 مليار دولار إلى 22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة.

هيئة المحلفين في ولاية ميزوري أمرت الشركة، بدفع التعويضات والتي قدرت بـ 4.69 مليار دولار إلى 22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة أساسها مادة التلك ومن بينها بودرة الأطفال.

والحكم الصادر ضد (جونسون أند جونسون) هو الأكبر منذ بدء الدعاوى بتسبب منتجات للشركة في الإصابة بالسرطان.

وتواجه الشركة نحو 9 آلاف دعوى قضائية تتعلق جميعها بمادة (التلك).

وتنفي الشركة أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أن تكون قد احتوت على مادة الاسبستوس أو الحرير الصخري.

وتقول الشركة إن دراسات استمرت لعقود أظهرت أن مادة التلك التي تستخدمها آمنة وقد نجحت في إسقاط بعض الأحكام المتعلقة بالمادة لأسباب قانونية تقنية.

ووصفت جونسون أند جونسون الحكم بأنه "جائر" وقالت إنها ستطعن عليه.

وجاء الحكم بعد ما يزيد على خمسة أسابيع من الاستماع إلى شهادات نحو 12 خبيرا من أطراف الدعوى.

وتقول السيدات وأسرهن إن استخدامهن على مدار عقود لبودرة التلك وبعض المنتجات الأخرى التي تدخل في تركيبها هذه المادة سبّب إصابتهن بالسرطان.

المصدر : رويترز
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