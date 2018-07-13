البث الحي
منوعات

شاهد: محكمة ألمانية تقضي بتوريث حسابات فيسبوك

13/7/2018

قضت محكمة في ألمانيا بأن من حق الورثة فتح صفحات فيسبوك الخاصة بأقاربهم الراحلين قائلة إن من الممكن وراثة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الخطابات.

وحكمت المحكمة الاتحادية في "كارلسروه" أن بإمكان أم فتاة صدمها قطار في برلين عام 2012 حين كان عمرها 15 عاما فتح حسابها على موقع (فيسبوك) الذي أغلقته الشركة لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأراد والدا الفتاة الراحلة الاطلاع على حسابها لتحديد ما إذا كانت وفاتها انتحارا أم حادثة.

وكان فيسبوك حول صفحة الفتاة إلى ما يسمى "صفحة لتخليد الذكرى" حيث لا يُتاح الوصول إلى بيانات المُستخدم على الرغم من استمرار وجود المحتوى على خوادم الشركة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)