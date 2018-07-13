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شاهد: "ترمب الرضيع" يحلق في سماء لندن

13/7/2018

أطلق معارضون للرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) منطادا طوله ستة أمتار خارج البرلمان البريطاني يصور ترمب على هيئة رضيع برتقالي غاضب يرتدي حفاضا.

وقال ترمب، الذي وصل بريطانيا (الخميس)، لصحيفة صن إن الاحتجاجات المزمعة ضده في لندن ومدن بريطانية أخرى جعلته يشعر بأنه غير مرحب به لذا فإنه سيتجنب التواجد في العاصمة بقدر المستطاع.

وأضاف ترمب للصحيفة "أعتقد أنه عندما يطلقون المناطيد ليشعروني بأنني غير مرحب بي فلا سبب لدي للذهاب للندن".

وأردف "كنت أحب لندن كمدينة. لم أزرها منذ مدة طويلة. لكن عندما يجعلونني أشعر بعدم الترحيب فلماذا أزورها؟".

وتعتبر بريطانيا علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة أحد أعمدة سياستها الخارجية وتصفها بالعلاقة المميزة. وتحرص رئيسة الوزراء تيريزا ماي على التقرب من ترمب قبل خروج بلدها من الاتحاد الأوروبي.

لكن بعض البريطانيين يرون ترمب شخصا فظا متقلبا غير جدير بالثقة ومعارض لقيمهم في العديد من المسائل.

وقرر أكثر من 60 ألف شخص التظاهر في لندن احتجاجا على زيارة ترمب كما يُتوقع خروج احتجاجات أخرى في مناطق مختلفة في بريطانيا.

وتجمع بضعة مئات من الأشخاص لمشاهدة إطلاق المنطاد في ساحة البرلمان، وارتدى منظمو الحدث ملابس حمراء من قطعة واحدة وقبعات مكتوب عليها "جليس ترمب الرضيع".

وقال أحد المنظمين ويدعى دانييل جونز، إنهم يحاولون إضحاك الناس مع التعبير عن وجهة نظر جدية.

وعبر رئيس بلدية لندن صادق خان عن تأييده لإطلاق المنطاد ورفض تلميحات إلى أنه تقليل لاحترام الرئيس الأمريكي.

وانتقد ترمب خان خلال المقابلة مع صحيفة صن لإخفاقه في السيطرة على الجريمة ومنع هجمات مسلحين.

المصدر : رويترز
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