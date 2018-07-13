البث الحي
منوعات

زواج داعية مصري بفنانة يثير جدلًا واسعًا

الداعية معز مسعود وزوجته الفنانة شيري عادل
الداعية معز مسعود وزوجته الفنانة شيري عادل
13/7/2018

أثار زواج داعية إسلامي بممثلة شهيرة في مصر، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

وكشف الداعية الإسلامي المعروف معز مسعود، في بيان، عن زواجه قبل أشهر بالممثلة شيري عادل، بعد انفصاله عن زوجته السابقة المرشدة السياحية بسنت نور الدين، وسبق للداعية الزواج بملكة جمال الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتدعى سارة.

مسعود وشيري أثناء تصوير مسلسل &quot;السهام المارقة

وبعد الانفصال عن بسنت نور الدين تعرف مسعود على الفنانة شيري عادل أثناء إنتاجه مسلسل "السهام المارقة"، وتبادل الطرفان الإعجاب وتزوجا لعدة أشهر قبل أن يعلن عن زواجه (الأربعاء).وأثارت حالات الزواج المتكررة للداعية الشاب من مشاهير، جدلاً عبر مواقع التواصل، إذ تصدر هاشتاغ #معز_مسعود، موقع تويتر، وغرد عبره عشرات الناشطين.

وأغضب الإعلان عددًا من متابعيه بسبب تكتمه عليه لعدة أشهر، وبسبب طريقة الإعلان عنه، وحدوثه بعد فترة قصيرة من انفصاله عن نور الدين.

واستهجن مغردون زواجه من ممثلة غير محجبة، وهو الذي دعا مرارًا في برامجه المتلفزة إلى الحجاب.

في المقابل، أبدى المخرج مجدي الهواري، رفضه لحملة الهجوم على الزوجين، وأكد عبر فيسبوك أنّ ما فعلاه ليس إثمًا، ووصف ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مسيء جدًّا.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)