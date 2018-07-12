البث الحي
منوعات

ممرضة يابانية تقتل 20 مريضا لسبب غريب

مستشفى أوغوتشي بيوكوهاما الواقعة جنوب طوكيو
مستشفى أوغوتشي بيوكوهاما الواقعة جنوب طوكيو
12/7/2018

قامت ممرضة يابانية بتسميم أكثر من 20 مريضاً خلال عملها في مستشفى أوغوتشي بيوكوهاما الواقعة جنوب طوكيو لسبب غريب.

وبحسب صحيفة أساهي شيمبون اليابانية فقد اعترفت الممرضة البالغة من العمر 33 عاماً، للشرطة، بأنها كانت تقوم بحقن مرضاها بمادّة نشطة، حتى لا يموتوا خلال فترة مناوبتها في المستشفى.

وبررت الممرضة وتدعى كيبوكي فعلتها بأنها كانت تضمن عدم موت المرضى خلال فترة دوامها، وما يتبعه من مسؤولية إخبار ذويهم بالوفاة وشرح أسبابها لهم، معتبرة أن القيام بهذا الأمر مزعج للغاية.

وأكدت الممرضة أنها أنهت حياة ضحاياها لأنهم كانوا يحتضرون، إلا أن تحقيقات الشرطة أظهرت بأن أكثر من تم تسميمهم، لم يعانوا من أي وضعٍ صحيٍّ حرج.

وأوضحت كيبوكي أن ما حدث سبب صدمة لها، لأنها عملت جاهدة على راحة المرضى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الممرضة اليابانية بعد أن أظهرت نتائج التحقيقات التي بدأت في سبتمبر/أيلول عام 2016، أن سبب موت إحدى المرضى وجود مادة سامة بتركيزٍ عالي في جثة المريض.

وأظهر تشريح الطب الشرعي وجود نفس المادة في جثةِ مريضين مسنين آخرين كانا يتلاقّا علاجهما في نفس المستشفى، وماتا في نفس الفترة تقريباً، الأمر الذي جعل شكوك الشرطة تحوم حول الممرضين والممرضات العاملين في المستشفى.

وتَتّبِع مستشفيات اليابان قانوناً يُلزم الممرضين بإخبار ذوي المريض بوفاته وبشرح أسبابها وظروفها لهم في حال موته خلال فترة مناوبتهم في المستشفى.

المصدر : صحف أجنبية
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)