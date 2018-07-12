البث الحي
منوعات

شاهد: المونديال يجمع قادة الناتو حول شاشة هاتف محمول

12/7/2018

تابع عدد من زعماء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

جاء ذلك على هامش انعقاد قمة الحلف بالعاصمة البلجكية، بروكسل، مساء الأربعاء.

وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسا وزراء بريطانيا تريزا ماي، وألبانيا إيد راما، الدقائق الأخيرة من المباراة من خلال شاشة هاتف محمول.

ونشر رئيس الوزراء الألباني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهره والقادة الآخرين وهم يتابعون الدقائق الأخيرة من المباراة، وهم واقفين على أقدامهم على هامش قمة الحلف.

الفيديو نشر على حساب رئيس الوزراء تحت عنوان "عاجل"، وظهر فيه كذلك وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو.

وبحسب ما ورد في الفيديو، فإن القادة بعد انتهاء المباراة، أخذوا يعلقون عليها، إذ قال رئيس وزراء ألبانيا بعد أن واسى نظيرته البريطانية لخسارتها المباراة أمام كرواتيا، إن "الكأس في طريقه إلى غرب البلقان".

كما أن وزير الخارجية التركي علّق بدوره على المباراة، وقال لرئيسة الوزراء البريطانية، إن الحكم الذي أدارها هو التركي جنيد تشاكير.

وانتزعت كرواتيا بطاقة التأهل إلى نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين لهدف؛ لتواجه فرنسا يوم الأحد المقبل.

عبر هاتف محمول..قادة بالناتو يتابعون الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا وإنجلترا بكأس العالم (الأناضول)
المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)