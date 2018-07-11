مسؤول تايلاندي: لا زيارات عائلية لأطفال الكهف بالمستشفى

أكدت السلطات في تايلاند أن عملية إنقاذ أطفال الكهف تمت بنجاح أكثر مما كان متوقعا حيث لم تقع أية إصابات أو خسائر في الأرواح بين الأطفال أو فرق الغواصين المشاركين في العملية.

ونقل موقع فوكس الإخباري الأربعاء عن نارونجاساك أوستانا كورن القائم بأعمال محافظ إقليم شيانغ راي التايلاندي قوله إن الأطفال الناجين سيخضعون لعدة أيام في حجر صحي بالمستشفى حتي يتمكن الأطباء من التأكد من خلوهم من أية أمراض يمكن أن تكون قد انتقلت إليهم خلال فترة إقامتهم في الكهف.

وأشار الموقع إلى أن الأطفال وهم عبارة عن فريق لكرة القدم مكون من 12 طفلا ومدربهم لم يتمكنوا من لقاء ذويهم وعائلاتهم نتيجة إجراءات الحجر الصحي المفروضة عليهم في مستشفي راي شيانغ براكانكرو شمال تايلاند.

وكانت عملية إنقاذ الأطفال قد تمت على ثلاث مراحل بدأت الأولى صباح الأحد بالتوقيت المحلي وأسفرت عن إنقاذ أربعة أطفال، والثانية صباح الإثنين تم خلالها إنقاذ أربعة أطفال آخرين، والثالثة والأخيرة انتهت مساء الثلاثاء بالنجاح في إنقاذ بقية أفراد الفريق والمدرب.

ونقل الموقع الإخباري الأمريكي عن إيد سورينسون عضو جمعية الكهوف الأمريكية قوله إن عملية الإنقاذ كتلك التي تمت في تايلاند تسمي " إنقاذ جاف " حيث إن الضحايا لم يكونوا مغمورين تماما تحت الماء تعد من السيناريوهات الأكثر أمنا بالنسبة لأطقم الإنقاذ بالمقارنة بما يسمي بعمليات إنقاذ مبتلة لاستخراج جثث للضحايا.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن العملية أيضا لم تكن سهلة فقد صارت معقدة بسبب استمرار هطل الأمطار وفيضان المياه داخل الكهف والتيارات المائية العالية داخل ممرات الكهف الضيقة ومستوي الرؤية الذي يصل لما يقرب من الصفر وتزايد حالات الاختناق وغيرها من الصعوبات الأخرى.

وأضاف:" لا أعرف كيف استمر هؤلاء الأطفال الصغار هادئين طوال مدة احتجازهم في الكهف. إنهم رائعون، شيء لا يمكن تصديقه في غالبية الأحوال."

وفيما يلي مسار التطورات في أزمة أطفال الكهف في تايلاند:

– 23 يونيو/حزيران: أعلن أن فريق الفتية ومدربهم وعددهم 13 محتجزا في أحد الكهوف بمنطقة ثم لانغ شمال تايلاند.

– 24 يونيو/حزيران: بدأت عملية البحث والإنقاذ.

– 25 يونيو/حزيران: وصلت قوات من البحرية الملكية في تايلاند باشرت بحثها في منطقة الكهوف.

– 28 يونيو/حزيران: عناصر من عناصر الجيش الأمريكي وغطاسون بريطانيون انضموا إلى عملية الإنقاذ.

– 2 يوليو/تموز: عثر على الفريق ومدربهم بحدود الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

– 7 يوليو/تموز: الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا و"سبيس إكس" إيلون ماسك، يعلن أن فريقاً من المهندسين والخبراء يصل إلى تايلاند لتقديم المساعدة في إخراج المحتجزين، لكن اقتراحه بالحفر لتوسيع ممر الإنقاذ صعب ويأخذ وقتاً طويلاً.

– 8 يوليو/تموز: انطلاق عملية الإخلاء، وأسفرت عن إخراج 4 فتية سالمين.

– 9 يوليو/تموز: الجولة الثانية من عملية الإخلاء، وتم إنقاذ 4 آخرين.

10 يوليو/ تموز : الجولة الثالثة والأخيرة من عمليات الإنقاذ حيث تم إنقاذ بقية أعضاء الفريق والمدرب.