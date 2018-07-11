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شاهد: رئيس فنزويلا وستة من وزرائه يزورون "أرطغرل" بإسطنبول

11/7/2018

زار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وستة من وزراء بلاده الثلاثاء موقع تصوير المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" بمنطقة "بيقوز" في إسطنبول.

واستقبل مادورو في موقع التصوير، منتج المسلسل محمد بوزداغ، والمخرج متين غوناي، وأطلعا مادورو على معلومات عن المسلسل وموقع التصوير.

وخاطب مادورو الممثلين بأسمائهم في المسلسل ومازحهم وتجاذب معهم أطراف الحديث، قبل أن ينتقل إلى خيمة "السيد أرطغرل".

وبعد مأدبة الطعام، قدم مادورو شكره لفريق العمل لحسن استقبالهم له ولوفده. مشيدًا بجهودهم في نجاح المسلسل.

وأشار إلى أنهم يتابعون المسلسل باهتمام بالغ في فنزويلا، "لأنه يلامس القيم الإنسانية".

وأضاف "بدأنا بمشاهدة مسلسل أرطغرل، وفجأة وجدنا أنفسنا في قلب المسلسل بفضل الرسائل التي يوجهها (..) فقبل كل شيء، جذب انتباهي شجاعة أرطغرل وولائه لمبادئه، كما أنه (أرطغرل) لا يشعر بالتعب أمام الصعوبات، ونحن أيضًا كذلك".

بدوره، قال منتج المسلسل محمد بوزداغ إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف متابع في 65 بلدًا حول العالم.

وأضاف "رغم أن موقع التصوير في فترة عطلة، إلا أن (مادورو) أضفى جوًا لطيفًا على الموقع".

وفي ختام الزيارة أهدى القائمين على المسلسل، سيفًا إلى مادورو والوفد المرافق له.

المصدر : الأناضول
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