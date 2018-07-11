دراسة: الحر يجعل التفكير أبطأ

قال باحثون في الولايات المتحدة إن درجات الحرارة المرتفعة تصعب قدرتنا على التفكير.

وخلص أطباء من كلية هارفارد للصحة العامة إلى هذه النتيجة بعد دراسة سرعة ردود فعل الطلاب صباحا أثناء إحدى موجات الحر في مدينة بوسطن الأمريكية.

وقارن أطباء متخصصون في طب البيئة القدرات الإدراكية لـ 44 طالبا يتمتعون جميعا بصحة جيدة، على مدى 12 يوما أثناء موجة الحر وبعدها.

وكان 24 من هؤلاء الشباب يعيشون في مسكن طلابي به مكيفات حيث كان متوسط درجة الحرارة يبلغ 21.4 درجة مئوية في حين كان الطلاب العشرون الآخرون يعيشون في مبنى بلا أجهزة تكييف يبلغ متوسط درجة الحرارة به 26.3 درجة مئوية.

وأخذ الباحثون في الاعتبار التلوث الضوضائي والرطوبة في الغرف إضافة إلى عادات نوم الطلاب ونماذج أنشطتهم وعاداتهم الغذائية وما يتناولونه من مشروبات إلى جانب درجات الحرارة.

وكان على الطلاب أن يمارسوا عقب استيقاظهم مباشرة اختبارين قصيرين على هواتفهم الذكية، كان أحد هذين الاختبارين عبارة عن التعرف بسرعة وبشكل صحيح على لون الكلمات والآخر كان حل مسائل حسابية بسيطة.

وتبين للباحثين أن وقت رد الفعل لدى الطلاب الذين يعيشون بدون تكييف زاد بشكل واضح أثناء موجة الحر التي استمرت خمسة أيام والتي أعقبت درجات حرارة صيفية عادية لمدة خمسة أيام أيضا حيث كانوا يحتاجون لإعطاء إجابات خلال اختبار الكلمات وقتا أطول بنحو 13% مقارنة بالوقت الذي يحتاجه أقرانهم الذين قضوا ليلتهم في جو ألطف جوا، وبنسبة مشابهة أيضا انخفضت الدرجات التي أحرزها هؤلاء الطلاب لحل المسائل الحسابية.

وبما أن الاختبارات كانت تتم صباحا فقط فإن معدي الدراسة أكدوا أنهم غير قادرين على إعطاء بيانات بشأن القدرة على التفكير أثناء بقية النهار.

وقال جوزيف ألين كبير باحثي الدراسة من معهد مركز المناخ والصحة والبيئة الكونية التابع لكلية هارفارد للصحة "إن الأبنية في مناطق العالم ذات المناخ الألطف حرارة مبنية بشكل يجعلها تحتفظ بالدفء، وتجد هذه الأبنية صعوبة في التخلص من قيظ أيام الصيف الحارة".

وقال غوس غويليرمو سيدينو المشارك في الدراسة إن أغلب الأبحاث بشأن آثار الحر على الصحة كانت تركز حتى الآن على مجموعات بعينها معرضة للخطر أثناء هذه الموجات مثل المسنين مما أدى لانطباع بأن بقية السكان لا يتضررون من هذه الموجات.