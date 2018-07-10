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شاهد: رسام مصري يبدع لوحات فنية بالمقلوب

10/7/2018

دقائق معدودة هي التي يستغرقها فنان مصري شاب ليرسم لوحة كاملة بملامح واضحة ولكن بالمقلوب.

ويستخدم ألبير مجدي،23 عاما، فرشتين لرسم مشاهير عرب وعالميين، وغالبا ما يكون ذلك أمام الجمهور مباشرة.

وقال ألبير إنه بدأ الرسم بالمقلوب منذ أول مسابقة شارك بها لإبهار لجنة التحكيم، خاصة أن أغلب المشاركين كانوا يرسمون لوحاتهم أمام الجمهور بسرعة، مما دفعه لرسم اللوحة بالمقلوب وهو ما أدى لفوزه بالمركز الأول في المسابقة.

وكلما كان حجم اللوحة أكبر كلما كان إنجازها أسرع بالنسبة لألبير مجدي. ويستغرق رسم اللوحة منه بين ثلاث وأربع دقائق في المتوسط. وأطول فترة استغرقها في رسم لوحة كانت ست دقائق.

ولألبير أساليب عديدة في الرسم، فهو عادة ما يستخدم النار لتثبيت درجات لونية معينة في لوحاته أو يرش مسحوقا لإبراز ملامح معينة في عمله الفني.

ويوضح الفنان الشاب أنه من كثرة رسمه للوحاته بالمقلوب أصبح يجد صعوبة في رسم لوحات عادية بالطريقة التقليدية.

المصدر : رويترز
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