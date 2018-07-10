شاهد: العناكب المقلية.. أشهر وجبة شعبية في كمبوديا

منذ فترة طويلة كانت الرتيلاء (عناكب كبيرة ومليئة بالشعر) المقلية وجبة شعبية خفيفة في كمبوديا.

ولأكثر من 20 عامًا يحفر صياد العناكب "جيب وي" ثقوبًا بحثًا عن الرتيلاء والعقارب، في قرية أنتري سري بمقاطعة سيم ريب.

وعادة ما يأكل "وي" وعائلته جزءًا من الصيد مقليًا في الثوم والفلفل على الطريقة التقليدية.

ويقول وي "نذهب للصيد في الساعة السابعة كل صباح ونعود في حوالي الساعة الرابعة، وعادة ما أمسك بحوالي 20 (من العناكب) ولكن في بعض الأحيان تكون 10 فقط وأحيانًا 30. وزن العنكبوت عادة 2 أو 3 غرامات".

وتابع "لا تزال بعض الأماكن تحتوي على عناكب، لكن البعض الآخر لا يملك سوى عدد قليل جدًا منها الآن. إذ لم نصطد الكثير فإننا نأكلها نحن فقط، وإذا اصطدنا الكثير نبيع ما تبقى".

وأدى الإفراط في الصيد أدى إلى تقليل أعداد الرتيلاء خاصة لأنها الأكثر طلبًا وشعبية.

وشاع أكل العناكب في كمبوديا خلال عقود من الحرب الأهلية، إذ اضطر اللاجئون الجوعى لأكل العناكب كي يبقوا أحياء واكتشفوا مذاقها.