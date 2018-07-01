على طريقة أفلام هوليود: رضوان فايد يهرب من سجن فرنسي

ذكرت مصادر أمنية اليوم (الأحد) أن أشخاصا يحوزون أسلحة ثقيلة قاموا بتهريب أحد أفراد عصابة من سجن فرنسي في طائرة هليكوبتر هبطت على أرض السجن.

وكان رضوان فايد (46 عاما) يقضي فترة عقوبة 25 عاما في سجن جنوبي باريس بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية عام 2010 في عملية سرقة فاشلة.

وقالت المصادر إن ثلاثة رجال مسلحين وصلوا إلى مدخل السجن وطلبوا إطلاق سراح فايد لتشتيت الانتباه.

وفي الوقت نفسه هبطت طائرة هليكوبتر في ساحة السجن وأخذ المسلحون فايد من غرفة الزيارة التي كان موجودا بها وفروا هاربين بالهليكوبتر. ولم يصب أحد.

وجرى العثور على الطائرة، التي ربما أخذ المسلحون قائدها رهينة، محترقة شمالي باريس، وأكمل فايد الهروب في سيارة "ميغان" سوداء اللون، حسبما أفادت تقارير إعلامية فرنسية.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية "نتخذ كل الإجراءات لتحديد مكان الهارب".

ورضوان فايد، فرنسي من أصل جزائري، يعد واحدا من أشهر رجال العصابات في فرنسا وله تاريخ طويل من السرقات التي يقول إنه استلهمها من أفلام شهيرة بهوليوود مثل (سكار فيس) و(هيت).

و"هيت" للمخرج ميكايل مان هو فيلم رضوان فايد المفضل، ويلعب فيه آل باشينو دور شرطي يطارد "روبيرت دي نيرو" في دور اللص الذي احترف عملية السطو بواسطة المتفجرات. وطبق فايد سيناريو الفيلم بصفة شبه "حرفية" لتنفيذ إحدى عمليات السطو.

وسبق أن فر فايد من السجن عام 2013 وأخذ معه أربعة حراس رهائن قبل أن يستخدم الديناميت لتفجير طريق للخروج والفرار بسيارة كانت تنتظره.

وظل طليقا ستة أسابيع قبل أن تقبض عليه الشرطة في فندق مع أحد شركائه.

وأمضى فايد عشر سنوات في السجن حتى عام 2009 عندما أفرجت السلطات عنه ووضعته قيد المراقبة ثم أقنع مراقبيه بأنه تغير. وزادت شهرته منذ ذلك الحين بعد ظهوره في عدة برامج تلفزيونية وإصداره كتبا تحكي عن تاريخه وتحوله إلى مجرم في ضواحي باريس.

وسبق لفايد أن هرب إلى الجزائر في 1997 ليفلت من العقاب في فرنسا في قضية سطو مسلح ثم عاد ليقضي في السجن 10 سنوات من أصل 30. كما تذكر بعض المصادر أن فايد سافر إلى إسرائيل بعد أول سرقة له، وقضى فيها 3 سنوات تلقى فيها تدريبات من قبل أحد العسكريين السابقين في الجيش الإسرائيلي.