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شركة برتغالية تصنع هاتفا ذكيا جديدا من الفلين

30/6/2018

كشفت شركة تكنولوجيا برتغالية عن هاتف أندرويد ذكي صنعت غلافه من مادة الفلين الطبيعية القابلة لإعادة الاستخدام والتي تتوافر في البلاد.

ويعد هاتف شركة (إكيموبيلي) من بين أول الهواتف التي تستخدم خامات بخلاف البلاستيك والمعدن والزجاج ويشكل تعزيزا لقطاع التكنولوجيا في البلاد الذي حقق تقدما في تطوير البرامج لكنه لم يحقق تقدما مماثلا فيما يخص تصنيع الأجهزة الإلكترونية.

ومن المقرر طرح نسخة مصنوعة في البرتغال من الهاتف هذا العام عندما تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل أغلب عمليات الإنتاج من الصين.

وقال تيتو كاردوزو الرئيس التنفيذي للشركة في المصنع الواقع في منطقة كوروشي الغنية بالفلين والتي تقع على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة لشبونة "إكيموبيلي تريد أن تضع البرتغال على الطريق إلى المستقبل والتكنولوجيا من خلال التأكيد على أنه منتج برتغالي".

وأضاف "تعتقد أن المنتج يقدم شيئا مختلفا.. شيء يمكن للناس أن ينتابهم شعور جيد بشأن استخدامه".

ويتم جمع مادة الفلين كل تسع سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط التي تنتجه وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل.

والبرتغال هي أكبر منتج في العالم للفلين. ويشكل الهاتف الجديد أحدث جهود لتنويع استخدام الفلين.

وتغطي طبقة من الفلين ظهر الهاتف الجديد بما يوفر عازلا حراريا وخواصا مضادة للصدمات كما يحمي من إشعاعات البطارية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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