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احتيال نادر للاستيلاء علي مدخرات أكبر معمر بأمريكا

المعمر أوفرتون يبلغ من العمر 112 سنة
المعمر أوفرتون يبلغ من العمر 112 سنة
1/7/2018

تعرض أكبر معمر في الولايات المتحدة (112 عاما) إلى سرقة حسابه المصرفي عبر عملية احتيال نادرة بعد سرقة هويته الشخصية.

ونقلت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز " بولاية تكساس الأمريكية أن ريتشارد أوفرتون الذي بلغ من العمر 112 سنة في شهر مارس الماضي ولا يزال يعيش في البيت الذي بناه بمدينة أوستن قبل 72 عاما، لاحظ أن حسابه المصرفي استخدم لشراء سندات توفير من وزارة الخزانة .

وأفردت مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الأخير تقريرا عن تلك الحادثة الطريفة، ونقلت عن فولما ايفرتون ابن عم الضحية ريتشارد ايفرتون قوله إنه أول من اكتشف عملية الاحتيال عبر ملاحظته للتناقضات في الأرقام الخاصة بكشف الحساب المصرفي لريتشارد عندما كان يودع مبلغا ماليا في حساب ابن عمه.

وأضاف أنه بعد مراجعة الحساب المصرفي تم اكتشاف أن المبلغ الوحيد الموجود في الحساب هو ذلك الذي تم إيداعه بواسطة ابن عمه فولما، مما أدي لافتراض أن عملية الاحتيال وسحب مدخرات ريتشارد تتم منذ عدة شهور.

ووفقا لما جاء في دالاس مورنينج نيوز، فإن اللص المحتال قام بإنشاء حساب مصرفي وهمي باستخدام رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالضحية ريتشارد ايفرتون تمكن من خلاله من الدخول على الحساب الحقيقي وسحب الأموال منه بانتظام.

وذكرت النيوزويك أن شرطة ولاية تكساس تجري تحقيقات موسعة للتوصل إلى هوية المحتال الذي سحب مدخرات أكبر شخص معمر في الولايات المتحدة، وهو من بين المشاهير في الولاية التي تقع جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد ريتشارد إيفرتون من المحاربين السابقين في الحرب العالمية الثانية وخدم في جزيرة هاواي ومناطق جنوب المحيط الهادين قبل أن ينتقل إلى شرق أوستن في تكساس في العام 1945 والتي ظل يقيم فيها حتي الوقت الحالي.

المصدر : نيوزويك
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