موت مصممة يشعل مبيعات حقائب يد كيت سبيد

تسبب الموت المفاجئ لمصممة الأزياء كيت سبيد يوم الثلاثاء إلى إقبال ملحوظ على شراء حقائب اليد زاهية الألوان التي صممتها لترتفع أسعار المستخدم منها لعدة أمثالها.

*شهد موقع ترايدزي للتسوق ارتفاعا في متوسط الأسعار حتى وصل لستة أمثال وتضاعف في العرض فيما تزايد معدل الشراء بنسبة 800% لحقائب يد كيت سبيد يوم موتها.

*وصلت أسعار الحقائب التي بيعت بخمسين دولارا في الأسبوع السابق لوفاتها إلى 300 دولار في الخامس من يونيو/حزيران بما يتسق مع أسعار الحقائب الجديدة.

*قالت كاميني لين مديرة التسويق في الموقع "من المعتاد أن ترى ارتفاعا في الطلب وفي الأسعار عند وفاة أي فنان في أي مجال… لكنني لم أشهد قفزة بهذا الوضوح من قبل".

*أضافت لين "منتجات كيت سبيد كانت متاحة للكثير من الناس ومرغوبة على نطاق واسع" مشيرة إلى أن الموقع باع "مئات السلع يوميا" بعد موتها.

*عثر على مصممة الأزياء التي كانت تبلغ من العمر 55 عاما، والتي بنت مع زوجها إمبراطورية للأزياء قامت على شعبية طرح سلع بأسعار منخفضة، ميتة في شقتها بمدينة نيويورك يوم الثلاثاء فيما بدا أنه انتحار.

*أتاحت تصميمات سبيد لحقائب اليد والكماليات ذات الألوان الزاهية والخطوط الواضحة طرازا جريئا للشابات العاملات في وقت فاقت فيه حقائب اليد الفاخرة قدرتهن المالية وفي وقت هيمنت فيه العلامات التجارية الأوربية على القطاع.

*موقع ثريداب للبيع على الإنترنت قال إن ما باعه من سلع من تصميم سبيد يوم الثلاثاء، وهو يوم وفاتها، فاق مبيعات يوم الإثنين بثلاثة أمثال.