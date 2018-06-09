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شاهد: فنان فرنسي يغادر تمثالا خشبيا أمضي 7 أيام بداخله

9/6/2018

خرج الفنان الفرنسي أبراهام بوانوشفال (الجمعة) من تمثال خشبي ضخم على شكل رجل ما قبل التاريخ يرتدي جلد أسد وذلك بعد أن أمضى سبعة أيام في داخله.

وتعين على بوانشوفال البقاء في وضع الجلوس داخل التمثال البالغ ارتفاعه 3.2 متر في حديقة متحف ما قبل التاريخ في أورينياك بجنوب غرب فرنسا.

وكان بحوزة بوانشوفال 20 لترا من الماء إلى جانب لحوم مجففة ليأكلها وسمح له بفتحة صغيرة لمعرفة وقت النهار أو الليل والتحدث مع الناس.

وقال بوانشوفال إنه وجد صعوبة في النوم.

وقال متحف أورينياك إن هذا الحدث اجتذب ألف زائر حيث قضى بعضهم وقتا في قراءة القصص للفنان.

وبوانشوفال ليس غريبا على العيش داخل الأماكن المغلقة. ففي العام 2014 قضى 13 يوما داخل تمثال أجوف على شكل دب، وفي العام 2017 قبع داخل صخرة لمدة أسبوع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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