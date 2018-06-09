شاهد: سائق يسير على طريق سريع "بالمقلوب"

التقطت كاميرات المراقبة في ولاية أوهايو الأمريكية مقطعا مصورا لسيارة تسير بالوضع المعكوس لمسافة طويلة.

وتظهر السيارة في المقطع بينما يقوم قائدها بالخروج من صف طويل للسيارات، قبل أن يستدير ويسير في الطريق مع السيارات ولكن من الوضع المقلوب، حيث كانت مقدمة السيارة إلى الخلف ومؤخرتها إلى الأمام.

وسار السائق في هذا الوضع لنحو أربع دقائق قبل أن يقوم بإيقاف سيارته في ساحة انتظار قرب أحد المتاجر.

وقال مسؤول من الشرطة إنهم لا يعرفون بالضبط سبب تصرف السائق، لكنهم يعتقدون أن عطلا ما أصاب صندوق التروس الخاص بالسيارة ما اضطر السائق للتصرف على هذا النحو.