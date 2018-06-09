شاهد: رئيسا روسيا والصين يتعلمان الطهي

بعيدا عن السياسة، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في تجربة طهو بعض الأطباق الصينية الشهيرة.

وشملت قائمة الأطعمة التي أعدت للزعيمين الجمعة فطائر بالخضروات وفطائر الباوزي المحشوة وهي من الأطباق الصينية الشهيرة.

لكن الزعيمين لم يكتفيا بتذوق الطعام بل حرصا على متابعة عملية طهو الفطائر أثناء زيارة لمدينة تيانجين.

وتأتي زيارة بوتين الرسمية للصين للمشاركة في قمة مطلع الأسبوع لمنظمة شنغهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا. وتنعقد القمة في مدينة تشينغداو الساحلية الصينية.