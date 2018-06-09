شاهد: دلال عبد القادر أول "مسحراتية " في مصر

المصرية دلال عبد القادر (مسحراتية) تقتحم المجال وتنافس الرجال في "كارهم" وتجوب أحد أحياء مدينة القاهرة تنادي على أهالي الحي من أجل تناول وجبة السحور خلال شهر رمضان.

* المسحراتي تقليد يعود إلى الخلافة الفاطمية قبل تسعة قرون، قبل أيام الهواتف المحمولة والمنبهات، لكن على مدى قرون، كان الرجال عادة ما يتولون هذا الدور، حتى تولت دلال عبد القادر هذا العمل بعدما توفي شقيقها.

* دلال المسحراتية تتجول في شوارع مزينة بزخارف رمضان والفوانيس المعلقة بين الشرفات حاملة طبلتها في يدها، وسط مظاهر شهر رمضان المميزة، ما يعطي جوا كلاسيكيا وإحياء مهنة شارفت على الاندثار.

* يتردد صدى ضربات قرع الطبلة التقليدية لدلال في أزقة الحي وصوتها المفعم بالمرح والحيوية يجوب الآفاق، وتقترب منها مجموعة من الأطفال ويطلبون في همس مناداتهم باسمهم وتنادي دلال "إنه وقت السحور يا ليلى… إنه وقت السحور يا عمر".

* دلال تقول إن إيمانها بما تقوم به والفرحة التي تراها على وجوه الأطفال الذين تلتقي بهم يحفزها على الاستمرار في المجال الذي اقتحمته.

* أما سكان الحي فيبدون ترحيبا بدلال وبمناداتها بالقيام للسحور وخاصة أحبابها من الأطفال أمّا الكبار فيقولون إنه لا يهم ما إذا كان المسحراتي رجلًا أو امرأة.