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جزيرة للبيع بثمن شقة صغيرة

جزيرة "ثورة" غربي بريطانيا
جزيرة "ثورة" غربي بريطانيا
8/6/2018

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن جزيرة بريطانية، تقع في ساحل "بيمبروك شاير" غربي البلاد، معروضة للبيع بثمن لا يكفي لشراء شقة من غرفة واحدة في لندن.

ويعد المبلغ المقترح (400 ألف جنيه أسترليني) رقمًا زهيدًا في سوق العقار البريطانية، فهو لا يكفي لشراء شقة صغيرة في لندن.

وتضم الجزيرة حصنًا قديمًا أقيم فيها بين 1850 و1852 لمواجهة خطر اجتياح فرنسي على عهد نابليون الثالث.

ويبدو أن موقع الجزيرة البعيد عن العمران، وطبيعتها الصخرية، وراء عرضها بهذا الثمن البخس.

إلا أن وكالة "بوربل بريكس" العقارية المشرفة عليها حاليًا ترى أن ثمة إمكانيات كبرى للاستفادة من الموقع البحري في مشروعات سياحية.

المصدر : الأناضول
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