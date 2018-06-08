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السعودية تحذف مشهدا دراميا يحرق صورة لـ"جمال عبد الناصر"

المشهد الذي تم فيه حرق الصورة ضمن مسلسل العاصوف
المشهد الذي تم فيه حرق الصورة ضمن مسلسل العاصوف
8/6/2018

قالت مصر، الخميس، إن السعودية قامت بحذف المشهد المسيء للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر من مسلسل "العاصوف".

والإثنين الماضي، طالب المجلس الأعلى للإعلام بمصر (رسمي)، في خطاب لوزير الثقافة والإعلام السعودي "عوّاد بن ناصر" باتخاذ ما يلزم تجاه قناة "mbc" السعودية، التي أذاعت مسلسلا حمل اسم "العاصوف" يتضمن مشهدا "مسيئا" لعبد الناصر (1970- 1956)؛ حيث تضمن حرق صورته، حسب بيان آنذاك.

وقال المجلس، في بيان، الخميس، إن رئيسه، مكرم محمد أحمد، تلقى "اتصالا اليوم من ناصر الحجيلان، وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة، يخبره بأن عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام بالمملكة قرر حذف المشهد المسيء من المسلسل المذكور وهو ما تم بالفعل".

وتوجه مكرم بـ"الشكر لوزير الإعلام السعودي على سرعة الاستجابة لمطلب المجلس"، في إشارة لطلب المجلس الاثنين الماضي بـ"حذف المشهد نهائيا، والتنبيه على شركات الإنتاج والقناة بعدم التعرض للرموز العربية بالإساءة".

وليس هذا أول مسلسل يبث برمضان ويثير أزمة تكون إحدى أطرافها مصر، حيث سبق أن احتجت الخرطوم منتصف مايو/أيار الماضي على المسلسل المصري "أبو عمر المصري"، مشيرة إلى أنه "يسيء" للسودان، قبل أن تؤكد القاهرة أنها لن تسمح بالإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر : الأناضول
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