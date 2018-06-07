شاهد: لقطات مثيرة من الجو لبركان كيلاويا في هاواي

تُظهر صور بالغة الإثارة من المسح الجيولوجي الأمريكي تدفق الحمم البركانية من بركان كيلاويا لمسافة 50 كيلومترا تقريبا وصولا إلى خليج كابوهو.

وتبين الصور، التي تم التقاطها أمس الأربعاء، نهرًا من الحمم البركانية المنصهرة تتجه على الطريق السريع 132 إلى الخليج، وهي منطقة مشهورة لقضاء العطلات تشتهر بشواطئها الرملية والغطس.

وقال علماء بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الحمم البركانية المتدفقة من بركان كيلاويا في هاواي غطت بالكامل منطقتين سكنيتين تطلان على البحر في الطرف الشرقي من جزيرة بيج آيلاند.

وذكر مسؤولون بالدفاع المدني أن المنطقة كانت تضم حوالي 280 منزلا.

وطمر نهر من الصخور المنصهرة، يتراوح ارتفاعه بين 3 و4 أمتار و60 سنتيمترا، طمر المنازل تماما في منطقتي كابوهو بيتش لوتس وفاكيشن لاند، ليرتفع بذلك عدد المنازل والمنشآت التي دمرتها الحمم خلال شهر إلى 400 على الأقل.

وأفاد مسؤولو الدفاع المدني بأنه تأكد أن الحمم دمرت أيضا 130 منزلا في منطقة ليلاني إستيتس التي تبعد بضعة كيلومترات غربا. وكانت هذه المنطقة قد شهدت انفتاح أول شق أرضي تنبعث منه الحمم البركانية عند الجانب السفلي للجبل يوم الثالث من مايو أيار.

وقال علماء هيئة المسح الجيولوجي إن الحمم التي تتدفق إلى المحيط عند التجمعين السكنيين ملأت خليج كابوهو بالكامل وامتدت مسافة 1.6 كيلومتر تقريبا في المياه بعد ما كان في وقت ما على حافة الشاطئ.

وكانت السلطات قد بدأت في إجلاء السكان من منطقة كابوهو الأسبوع الماضي ليصل أكثرهم إلى مناطق آمنة صباح السبت قبل ساعات فقط من تدفق الحمم التي قطعت جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وأخلت السلطات عددا قليلا من السكان، الذين بقوا رغم أوامر الإجلاء، بطائرة هليكوبتر يوم الأحد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه بحلول يوم الإثنين تم تسجيل 9900 زلزال في بيج آيلاند منذ تجدد ثوران بركان كيلاويا الشهر الماضي، وهو ما يعادل عشرة أمثال المتوسط الشهري المسجل للنشاط الزلزالي في جزيرة هاواي.