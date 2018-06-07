شاهد: فتاة أفريقية تحول خصلات شعرها لأعمال فنية

تقريبا لا توجد صورة لا تستطيع الفنانة ليتيسيا كي من ساحل العاج تجسيدها بخصلات شعرها.

*الأمر بدأ مع الشابة البالغة من العمر 21 عامًا كهواية للترويح عن النفس، لكنه تحول الآن إلى ما يشبه المهنة وتسعى إلى استغلال شعرها كوسيط للتعبير عن موضوعات مثل حقوق المرأة والثقافة الشعبية والعنصرية.

*ليتيسيا تستطيع تحويل شعرها الأسود الكثيف إلى أعمال فنية لأشكال عديدة مثل المصابيح الكهربائية والأشجار والأبواق والدراجات الهوائية وحتى الكعك الصغير (كاب كيك).

*الفكرة خطرت على بال ليتيسيا عندما صادفها حساب على إنستغرام يعرض صورًا لأفريقيات يرتدين ملابس تقليدية مع شعر طبيعي مرتب بأنماط انتقائية.

*ليتيسيا تستخدم عدة دعامات لتطويع شعرها مثل الأسلاك المعدنية وشماعات الملابس وقطع النسيج الأفريقية المزركشة. وهي تنشر صور أعمالها على وسائل التواصل الاجتماعي.

*أكثر من 80 ألفًا يتابعون ليتيسيا على إنستغرام ونحو 35 ألفًا على فيسبوك.

*في قارة تخفي فيها العديد من النساء شعرهن الأفريقي الطبيعي غالبًا باستخدام الشعر المستعار فإن الاحتفاء بالشعر الأسود أصبح تعبيرًا سياسيًا.

*في يناير/كانون الثاني، نشرت ليتيسيا سلسلة من الصور التي تحض النساء على أن يكون لديهن مفهوم أكثر إيجابية لأجسادهن. وقالت "إلقاء الضوء على الجمال الأسود أمر بالغ الأهمية لي".

*العام الماضي، لفتت ليتيسيا الانتباه إلى حملة (#مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي عندما جسدت بشعرها صورة لرجل يرفع تنورة امرأة. وقد استوحت هذا الشكل من قصة صديقة لها نجت بصعوبة من الاغتصاب.

*ليتيسيا حاصلة على شهادة جامعية في التجارة والإدارة لكنها قررت التركيز على الفن، وبدأت العمل في خط أزياء هذا العام.

*أمها عائشة شريف، التي علمتها كيف تصمم تسريحات الشعر، شجعتها على السير وراء حلمها ولم تحاول دفعها للعمل في وظيفة أكثر استقرارًا.