شاهد: الشرطة الإيطالية تضبط 10 أطنان من الحشيش

قالت الشرطة الإيطالية، الخميس، إنها ضبطت أكثر من عشرة أطنان من مُخدر الحشيش كانت على متن سفينة صيد يمكنها قطع مسافات كبيرة في المحيط واعتقلت طاقمها المُكّون من تسعة أفراد.

وصعدت الشرطة على متن السفينة "كويست" التي ترفع علم هولندا على بعد 210 كيلومترات تقريبا من صقلية بعد مطاردتها لأكثر من 40 ساعة في البحر المتوسط.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن السفينة انطلقت من مالطا وتم تحميلها بالحشيش بعد لقاء مع تجار مخدرات قبالة سواحل المغرب والجزائر. وقالت صحيفة لا ريبوبليكا إن مجرمين في ليبيا أشرفوا على العملية.

وتتراوح قيمة بيع الحشيش الذي ضبطته الشرطة بين 15 و20 مليون يورو (18 و24 مليون دولار).