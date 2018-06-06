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شاهد: عرض ديناصور تي ريكس عمره 67 مليون عام في باريس

6/6/2018

أزاح متحف التاريخ الطبيعي في باريس الستار (الأربعاء) عن هيكل عظمي حقيقي لديناصور من نوع "تي ريكس" عمره 67 مليون عام.

وقال المتحف إن الديناصور الذي يحمل اسم "تريكس" هو أول هيكل حقيقي لديناصور "تي ريكس" يعرض في فرنسا.

وأضاف أن هيكل الديناصور يعتبر أحد أكثر هياكل ديناصورات تي ريكس التي عثر عليها اكتمالا في العالم في ظل بقاء 75% من عظامه في حالة "ممتازة".

ويبلغ طول هيكل التيرانوصور الضخم 12 مترا ونصف، وارتفاعه 4 أمتار، وهو هيكل التيرانوصور الوحيد الذي يحمل جمجمته الحقيقية. وقد عثر عليه فريق هولندي في ولاية مونتانا الأمريكية.

وقال فلوران جوسار، عالم الحفريات القديمة بالمتحف، إن الديناصور يقدم كما كبيرا من المعلومات عن الطريقة التي كان يعيش بها، خاصة وأنه يمكن رصد العديد من الإصابات والكسور به.

ويعرض هيكل الديناصور في باريس حتى سبتمبر/أيلول.

المصدر : رويترز
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