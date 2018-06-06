شاهد: الرماد البركاني يطارد السكان في غواتيمالا

أظهرت لقطات مثيرة لحظة فرار السكان وعمال الإطفاء من أعمدة الرماد الدكاني بعد ثوران بركان فويغو في غواتيمالا هذا الأسبوع.

والتقط عدد من الهواة مقطع فيديو يصور اقتراب الرماد الدخاني من السكان الذين سارعوا بالهرب، لكن الرماد لاحقهم حتى وصل إليهم.

ويبدو في مقطع الفيديو أن السكان كانوا يفرون بالفعل للنجاة بحياتهم من الرماد البركاني، مستخدمين السيارات والدراجات النارية قبل أن تلحق بهم أعمدة الرماد الكثيفة.

في غضون ذلك واصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين أو قتلى لليوم الثالث على التوالي في المنطقة التي اجتاحتها الحمم وغطاها /الرماد عقب ثوران البركان، بعد تقارير عن مقتل 85 شخصا وفقد نحو 200 آخرين.

وثار البركان بقوة يوم الأحد وأطلق سحبا كثيفة من الرماد في السماء تساقطت على السكان فضلا عن فيضان من الحمم التي انتشرت على مساحات بالمدن القريبة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن 1.7 مليون شخص تضرروا من البركان وهو الأكبر في البلاد خلال أربعة عقود كما جرى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.