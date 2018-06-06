شاهد: آيات وغنا وسارة وسالي في مخيم اللجوء.. بهجة وهمّ

مثلت التوائم الإناث الأربع، آيات وغنا وسارة وسالي (11 شهرا) مفاجأة سعيدة لزوجين سوريين لاجئين جاءا من درعا في سوريا وتزوجا قبل أربع سنوات.

زائر بيت الأُسرة السورية اللاجئة في مدينة إربد بالأردن يُستقبل بأربع ضحكات جميلة للتوائم ووالداهن يقول إنهن خففن عنهما حياة العزلة واللجوء التي يعيشانها بعيدا عن بلدهما.

الوالدان السعيدان يشكيان من صعوبة التعامل مع 4 أطفال في وقت واحد ومن صعوبة الصرف المادي على 4 طفلات والاحتياجات الخاصة بهن.

والد التوائم الرضع علي محمود، يعمل في محطة مياه براتب يعادل 350 دولارا شهريا، وتمثل المصروفات الشهرية تحديا كبيرا له وسط مصاعب اقتصادية.

مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تقدم الحليب للأسرة من أجل إطعام التوائم، ومحمود تقدم للحصول على تأشيرة سفر إلى كندا منذ عام وما زال في انتظار الموافقة على طلبه.

مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في 2016.. قالت إن 93% من السوريين المقيمين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر الذي يقدر بمبلغ 88 دولارا شهريا للشخص.

في عام 2017 قالت الحكومة الأردنية إن المملكة تؤوي ما يصل إلى 1.4 مليون سوري بينهم ما يزيد على 660 ألفا مسجلين مع مفوضية اللاجئين.