توم كروز يقفز من ارتفاع 25 ألف قدم في أحدث أفلام "المهمة المستحيلة"

سبق للمثل الأمريكي توم كروز القفز من فوق أسطح بنايات وانزلق على ناطحات سحاب وتشبث بطائرة من الخارج خلال إقلاعها وذلك ضمن أدواره كبطل لأفلام الحركة.

والآن بوسع النجم السينمائي الأمريكي أن يزعم أنه أول ممثل يقفز بمظلة من ارتفاع كبير أمام الكاميرات فيما تعرف بقفزة "هالو" التي تعني "القفز من ارتفاع كبير وفتح المظلة عند مستوى قريب من الأرض"، ولا يقوم بها سوى العسكريين المحترفين في العادة ويستخدمونها كوسيلة لتفادي رصد الأعداء لهم.

وأدى كروز (55 عاما) هذه الحركة المثيرة خلال تصوير النسخة الجديدة من سلسلة أفلامه الشهيرة "ميشن إمبوسيبل" (المهمة المستحيلة) صاحبة الإيرادات الضخمة. ويحمل الفيلم الجديد اسم "ميشن إمبوسيبل- فول آوت".

وقال صناع الفيلم في فيديو نشر ترويجا للفيلم المقرر عرضه الشهر المقبل إن كروز يقفز من الطائرة على ارتفاع 25 ألف قدم، 7600 متر، ويفتح المظلة على مسافة تقل عن ألفي قدم (600 متر) فقط من الأرض.

وللإعداد للحركة التي تكتنفها مخاطر انخفاض الضغط خلال السقوط بسرعة 320 كيلومترا في الساعة تدرب كروز على جهاز صنع خصيصا لهذا الغرض واستخدم خوذة خاصة.

وأصيب كروز بكسر في الكاحل العام الماضي خلال تصوير مشهد آخر من نفس الفيلم عندما قفز بين مبنيين وارتطم بجدار.